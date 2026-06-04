В Якутии три села остались без связи после повреждения кабеля на реке Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Оленекском улусе Якутии произошла авария на магистральном волоконно-оптическом кабеле. Линия связи повредилась на участке «Оленек - Жилинда», в результате чего сразу три села остались без основной связи. Речь идет о населенных пунктах Жилинда, Саскылах и Юрюнг-Хайя. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По предварительным данным, кабель порвался прямо на переходе через реку. Место аварии находится в 84 километрах от села Оленек. Сейчас аварийные бригады проводят специальные измерения, чтобы точно определить точку повреждения и приступить к ремонту.

Все школы в затронутых населенных пунктах переведены на спутниковую связь. Это позволяет продолжать учебный процесс в обычном режиме, несмотря на отсутствие основной магистральной линии.

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