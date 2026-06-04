Житель Якутии выплатил алименты после ареста недвижимости и машины Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Томпонском районе Якутии судебные приставы взыскали с мужчины более 500 тысяч рублей долга по алиментам на содержание ребенка. Отец долго уклонялся от своих обязанностей, но после применения жестких мер принуждения деньги нашлись. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Задолженность накопилась внушительная - свыше полумиллиона рублей. Чтобы заставить неплательщика раскошелиться, судебный пристав-исполнитель вынес постановления о запрете регистрационных действий в отношении двух объектов недвижимости и транспортного средства должника. Также было обращено взыскание на его доходы.

Принятые меры оказались эффективными: задолженность по алиментам была полностью погашена.

Управление Федеральной службы судебных приставов напоминает: алименты - это не прихоть бывшей супруги, а законное право ребенка на достойное существование. Своевременная уплата средств позволяет обеспечить несовершеннолетнему нормальное питание, одежду, лечение и развитие.

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