В Якутии суд лишил отца выплат за погибшего на СВО сына Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии Верховный суд республики признал законным решение районного суда, которым отец погибшего в зоне СВО бойца лишен права на получение мер социальной поддержки. Выплаты и пособия будут получать не он, а бабушка, которая фактически вырастила и содержала внука до его совершеннолетия. Мужчина после развода не участвовал в жизни сына и не помогал материально, но после гибели героя захотел получить федеральные и региональные деньги. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Суд установил, что брак родителей расторгли, когда мальчику было два года. Ответчик после развода не поддерживал с сыном никаких отношений и не платил алименты. При этом он не был лишен родительских прав, но фактически воспитанием и содержанием ребенка занималась бабушка. Именно она кормила, одевала, растила внука.

После гибели военнослужащего отец заявил свои права на страховые выплаты и пособия. Однако суд встал на сторону бабушки. Ответчик пытался обжаловать решение в апелляции, но Верховный суд Якутии оставил его без изменения.

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