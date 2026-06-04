В Якутии соцработница украла у подопечной деньги, которые та копила два года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кобяйском районе Якутии полицейские раскрыли кражу. 34-летняя социальная работница, которая должна была заботиться о пожилой женщине, обокрала свою 77-летнюю подопечную. Пенсионерка два года копила деньги на операцию - целых 260 тысяч рублей хранила в кухонном шкафу. Но доверилась не тому человеку. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Злоумышленница помогала старушке с продуктами и по хозяйству. Дождавшись удобного момента, она украла 120 тысяч рублей. Похищенные деньги соцработница потратила на покупки на маркетплейсе. Часть средств полицейские успели изъять.

Заведено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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