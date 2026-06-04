В Якутии нашли двух мужчин, которые трое суток дрейфовали по Алдану Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Майском районе Якутии спасли двоих мужчин 1974 и 1981 года рождения. Они выехали на моторной лодке из села Эльдикан в поселок Эжанцы 30 мая и пропали. В назначенное время на связь не вышли. Спасатели и волонтеры искали их трое суток. К счастью, все закончилось благополучно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сигнал о пропаже поступил в Службу спасения Якутии 3 июня в 08:26. В тот же день местные жители пытались найти мужчин, но безрезультатно. Утром 3 июня на поиски выехали два спасателя из Эжанцев и волонтеры из Усть-Маи на двух моторных лодках. В 16:20 пропавших обнаружили на протоке между селами Эльдикан и Кюпцы. Оказалось, у лодки сломался мотор, и мужчины дрейфовали по реке. Потом они смогли завести лодку в протоку и гребли на веслах.

Пострадавших передали медикам села Эльдикан. Сейчас с ними все в порядке. Спасатели напоминают: перед выходом на воду всегда проверяйте исправность мотора, берите с собой запасное весло и средства связи.

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