В Усть-Янске после взрывных работ вода поднялась до 1182 см и затопила 66 дворов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Усть-Янск Усть-Янского района Якутии после взрывных работ по разрушению ледяного затора резко поднялась вода. Днем 3 июня уровень достиг 1182 см при критической отметке 1023 см. Спасатели предупреждали: после подрыва вода сначала прибывает, а затем, когда затор разрушается, начинает убывать. К вечеру так и случилось - уровень упал до 1158 см. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ледоход начался в 12 часов дня сразу после подрыва. Подтоплены все 66 дворовых территорий и 10 социально значимых объектов, затоплено более 10 жилых домов. С 3 июня в селе введен режим чрезвычайной ситуации. Всего в Усть-Янске проживает 199 человек, из них 78 детей. Эвакуированы по родственникам 47 человек и 18 детей.

Льдами повреждены теплосети - несколько улиц остались без отопления. В поселке Казачье могут эвакуировать 9 человек, из них 7 детей. Также шесть девятиклассников должны сдавать ОГЭ 5 июня. Сейчас решается, отправить ли их в Казачье для сдачи экзамена. Поскольку вода вечером активно пошла на спад, окончательное решение об эвакуации примут 4 июня. Ситуация остается на контроле у спасателей и местных властей.

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