Что произошло в Якутии к утру 4 июня

В Алдане арестовали молодого человека по обвинению в убийстве подростка Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

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