Грозы и сильный ветер ожидаются в районах Якутии

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
По данным синоптиков, небольшие дожди ожидаются на юге, юго-западе и северо-востоке республики. В центральных районах и Заречье пройдут кратковременные осадки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».
Наиболее неспокойная обстановка прогнозируется в Горном, Кобяйском и Томпонском районах. Здесь местами возможны грозы, сопровождаемые усилением ветра.
Скорость ветра по территории республики составит умеренные значения, однако местами его порывы достигнут 8–13 метров в секунду. На арктическом побережье и во время гроз ветер может усиливаться до 15–20 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит от +7 до +12 градусов. При прояснениях, а также на юге региона столбики термометров могут опуститься до 0...+5 градусов.
Днем воздух прогреется до +17...+22 градусов. В районах, где пройдут дожди, будет прохладнее — от +12 до +17 градусов. Самая теплая погода ожидается на западе республики и в Колымской группе районов, где температура повысится до +20...+25 градусов.
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