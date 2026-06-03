Власти Якутска усиливают меры безопасности перед Ысыахом Туймаады Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Подготовка к одному из самых масштабных праздников Якутии вышла на новый этап. В Окружной администрации Якутска состоялось заседание Антитеррористической комиссии под председательством главы города Евгения Григорьева. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Главной темой встречи стала безопасность жителей и гостей столицы во время проведения крупных массовых мероприятий, в первую очередь предстоящего Ысыаха Туймаады.

Участники комиссии обсудили комплекс мер по усилению охраны общественных пространств и объектов, где ожидается большое скопление людей. Отдельное внимание уделено ограничению въезда транспорта на территории с особым режимом безопасности.

Также рассматривались вопросы контроля за торговлей товарами, которые могут представлять потенциальную опасность во время массовых мероприятий. Речь идет, в частности, об алкогольной продукции и пиротехнических изделиях.

Для оперативного реагирования на возможные происшествия в дни проведения праздника планируется сформировать мобильные группы быстрого реагирования. Кроме того, перед началом Ысыаха специалисты дополнительно проверят состояние ограждений и периметра местности «Үс Хатыҥ», где традиционно проходят основные праздничные мероприятия.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru