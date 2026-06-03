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НовостиОбщество3 июня 2026 10:29

Власти Якутска усиливают меры безопасности перед Ысыахом Туймаады

На заседании антитеррористической комиссии обсудили защиту гостей праздника
Ася ДОЛЕЦКАЯ
Власти Якутска усиливают меры безопасности перед Ысыахом Туймаады

Власти Якутска усиливают меры безопасности перед Ысыахом Туймаады

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Подготовка к одному из самых масштабных праздников Якутии вышла на новый этап. В Окружной администрации Якутска состоялось заседание Антитеррористической комиссии под председательством главы города Евгения Григорьева. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Главной темой встречи стала безопасность жителей и гостей столицы во время проведения крупных массовых мероприятий, в первую очередь предстоящего Ысыаха Туймаады.

Участники комиссии обсудили комплекс мер по усилению охраны общественных пространств и объектов, где ожидается большое скопление людей. Отдельное внимание уделено ограничению въезда транспорта на территории с особым режимом безопасности.

Также рассматривались вопросы контроля за торговлей товарами, которые могут представлять потенциальную опасность во время массовых мероприятий. Речь идет, в частности, об алкогольной продукции и пиротехнических изделиях.

Для оперативного реагирования на возможные происшествия в дни проведения праздника планируется сформировать мобильные группы быстрого реагирования. Кроме того, перед началом Ысыаха специалисты дополнительно проверят состояние ограждений и периметра местности «Үс Хатыҥ», где традиционно проходят основные праздничные мероприятия.

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