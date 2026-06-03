Победитель конкурсов профмастерства получил срок за работу наркокурьером Фото: Ольга ЮШКОВА.

История 25-летнего жителя Якутии стала примером того, как жизненные трудности могут привести к тяжелым последствиям. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Молодой человек ранее работал в одном из учебных заведений Якутска и считался перспективным специалистом. За плечами были победы в конкурсах профессионального мастерства и успешная карьера. Однако со временем он решил уволиться. Причиной стали низкая заработная плата и эмоциональное выгорание.

После ухода с работы финансовое положение резко ухудшилось. Денег не хватало на погашение кредита и оплату съемного жилья, а накопившиеся долги продолжали расти.

В январе 2026 года мужчина принял решение заработать незаконным способом. Через интернет он связался с представителями наркосети и выразил желание работать курьером по распространению запрещенных веществ. Для вступления в преступную группу он перевел денежный залог и получил инструкции от кураторов.

По данным следствия, после этого молодой человек начал получать координаты оптовых тайников с наркотиками, расфасовывал партии на более мелкие дозы и размещал их в различных районах Якутска, оборудуя тайники для дальнейшей передачи покупателям.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Суд признал мужчину виновным в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков в составе организованной группы.

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