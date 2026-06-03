В Алдане арестовали молодого человека по обвинению в убийстве подростка Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Алдане суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу молодому человеку, которого обвиняют в убийстве своего ровесника. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Уголовное дело расследует следственный отдел по Алданскому району СУ СК России по Якутии.

По данным следствия, вечером 30 мая в подсобном помещении здания на улице Октябрьской между двумя молодыми людьми произошел конфликт. Следователи считают, что на почве личной неприязни обвиняемый нанес 17-летнему юноше несколько ударов молотком по голове.

Полученные травмы оказались смертельными. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Тело подростка позже обнаружили работники предприятия, которые вызвали экстренные службы и правоохранительные органы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. По ходатайству следователя суд принял решение заключить обвиняемого под стражу на время расследования.

Молодому человеку уже предъявлено обвинение по статье об убийстве.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, а также причины конфликта, который привел к трагедии.

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