Из Якутии отправят в зону СВО более трех тонн гуманитарного груза Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Очередная партия гуманитарной помощи для участников специальной военной операции отправится из Нижнего Бестяха 4 июня. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков, в состав груза вошли около трех тонн гуманитарной помощи и адресных посылок, а также две единицы техники.

Помимо этого, в ближайшие дни в территориальные опорные пункты поступит оборудование, изготовленное якутскими предприятиями по заявкам военнослужащих. Среди них — сеткометы «Птицеед» и комплексы радиоэлектронной борьбы «Ворон», предназначенные для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Работа по дополнительному обеспечению военнослужащих продолжается на постоянной основе. В ней участвуют органы власти, предприятия, общественные организации и жители республики, которые собирают гуманитарные грузы, продуктовые наборы, адресные посылки и технику.

По данным оперативного штаба Якутии, с начала 2026 года в зону специальной военной операции выполнено уже 30 рейсов с гуманитарными грузами. За это время военнослужащим передали 79 единиц транспортных средств, а общий объем доставленной помощи составил около 169 тонн.

Власти республики отмечают, что поставки оборудования и гуманитарных грузов будут продолжены в соответствии с поступающими запросами военнослужащих.

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