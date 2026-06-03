Сосудистое отделение Мегино-Кангаласской ЦРБ признали лучшим в Якутии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Первичное сосудистое отделение Мегино-Кангаласской центральной районной больницы признано лучшим в Якутии по итогам работы за 2025 год. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

За годы работы отделение стало одним из ключевых медицинских центров республики по оказанию помощи пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Здесь спасают людей с инфарктами, инсультами и другими опасными нарушениями кровообращения, когда счет нередко идет на минуты.

Отделение было открыто 1 августа 2012 года в рамках национального проекта «Здравоохранение». За это время оно превратилось в важный межрайонный центр, который принимает пациентов сразу из пяти улусов — Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Амгинского, Чурапчинского и Таттинского.

В зоне обслуживания находятся более 100 тысяч человек. Ежегодно через отделение проходят свыше 500 пациентов, которым требуется экстренная или плановая помощь при острых состояниях сердечно-сосудистой системы.

Медики отмечают, что ранняя диагностика, современное оборудование и отлаженная система маршрутизации пациентов позволяют значительно повысить шансы на выздоровление и снизить риск тяжелых последствий после инфарктов и инсультов.

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