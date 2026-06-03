В Якутии авиакомпанию оштрафовали за нарушение при найме экс-полицейского Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии транспортная прокуратура выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу бывшего сотрудника транспортной полиции. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Проверка показала, что организация, занимающаяся перевозкой грузов воздушным транспортом, заключила трудовой договор с экс-сотрудником правоохранительных органов. Однако сведения о его трудоустройстве прежнему работодателю были направлены позже установленного законом срока.

Согласно действующим требованиям, работодатель обязан уведомить прежнее место службы бывшего государственного или муниципального служащего в течение десяти дней после заключения трудового договора. В данном случае этот порядок соблюден не был.

По итогам проверки Якутский транспортный прокурор внес представление руководителю организации. Документ был рассмотрен и удовлетворен, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях. По решениям суда директор предприятия и само юридическое лицо оштрафованы на общую сумму 70 тысяч рублей.

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