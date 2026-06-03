Ветеран войны Кирилл Павлов отметил 100-летний юбилей в Якутске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

3 июня свой 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Егорович Павлов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Торжественные поздравления в честь юбиляра проходят в Доме правительства Якутии. Поздравить ветерана пришли представители органов власти, общественных организаций и земляки.

Кирилл Павлов родился в Чочунском наслеге Вилюйского района. В 1944 году его призвали в ряды Советской армии. Во время Второй мировой войны он участвовал в разгроме Квантунской армии в ходе боевых действий против Японии.

После возвращения к мирной жизни посвятил себя развитию республики, работал на руководящих должностях и неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Якутской АССР.

За заслуги перед страной и республикой награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Трудового Красного Знамени, многочисленными медалями и государственными наградами. Сегодня Кирилл Егорович носит звание Почетного гражданина Якутии и Вилюйского улуса.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru