32 семьи переехали в новые квартиры в Нюрбе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нюрбе введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом, построенный для переселения граждан из аварийного фонда. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Строительством объекта занималась компания «Виком». Однако подрядчик не смог завершить работы в установленный срок, что стало основанием для вмешательства прокуратуры Нюрбинского района.

После принятых надзорным ведомством мер к реализации проекта были дополнительно привлечены субподрядные организации. Это позволило ускорить завершение строительства.

В настоящее время дом полностью готов к заселению. Ключи от новых квартир уже получили 32 семьи, которые ранее проживали в аварийном жилье.

В прокуратуре отметили, что сопровождение строительства социальных объектов остается одним из приоритетных направлений надзорной деятельности.

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