Осужденный за серию афер якутянин отправится в колонию на восемь лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Якутии изменил приговор по делу о крупном мошенничестве и отправил осужденного в колонию общего режима на восемь лет. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили в прокуратуре республики, ранее суд первой инстанции назначил мужчине условное наказание. Однако государственный обвинитель не согласился с таким решением и добился его пересмотра.

В ходе разбирательства было установлено, что подсудимый фактически занимался предпринимательской деятельностью по деревообработке и поставке лесоматериалов от имени супруги. При этом он заключал договоры с клиентами, заранее понимая, что не сможет выполнить взятые обязательства.

С 2021 по 2025 год мужчина заключил десятки договоров с гражданами и организациями, получая деньги за товары, которые впоследствии не поставлялись.

Всего судом установлено 17 эпизодов мошенничества. Общая сумма ущерба составила более 29,6 миллиона рублей.

Рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, Верховный суд республики отменил условное осуждение и назначил виновному реальное лишение свободы сроком на восемь лет.

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