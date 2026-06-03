Высокий класс пожарной опасности объявлен в трех районах Якутии Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели предупредили жителей Якутии об ухудшении пожарной обстановки в ближайшие дни. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным МЧС, 3 и 4 июня высокий IV класс пожарной опасности прогнозируется на юге Томпонского района. С 4 по 5 июня аналогичная ситуация ожидается в Чурапчинском и Среднеколымском районах.

Специалисты связывают рост пожарной опасности с установившейся сухой погодой и недостатком осадков. В таких условиях даже небольшое возгорание может быстро распространиться на значительные площади.

Напомним, пожароопасный сезон в республике официально действует с 8 мая.

Кроме того, особый противопожарный режим уже введен на территориях Эвено-Бытантайского, Кобяйского и Среднеколымского районов.

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