Высокий класс пожарной опасности объявлен в трех районах Якутии

Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Спасатели предупредили жителей Якутии об ухудшении пожарной обстановки в ближайшие дни. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».
По данным МЧС, 3 и 4 июня высокий IV класс пожарной опасности прогнозируется на юге Томпонского района. С 4 по 5 июня аналогичная ситуация ожидается в Чурапчинском и Среднеколымском районах.
Специалисты связывают рост пожарной опасности с установившейся сухой погодой и недостатком осадков. В таких условиях даже небольшое возгорание может быстро распространиться на значительные площади.
Напомним, пожароопасный сезон в республике официально действует с 8 мая.
Кроме того, особый противопожарный режим уже введен на территориях Эвено-Бытантайского, Кобяйского и Среднеколымского районов.
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