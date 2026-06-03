В Якутии выплатят 840 тысяч рублей детям, отравившимся хлором на тренировке Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нерюнгри по искам прокурора в пользу 12 детей взыскана компенсация морального вреда в размере 840 тысяч рублей. Школьники пострадали 12 декабря 2025 года во время тренировки по плаванию в спортивной школе по футболу. Дети подверглись токсическому действию хлора легкой степени и получили химический ожог глаз. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Причиной происшествия стало нарушение техники безопасности при использовании химических реагентов для очистки воды в бассейне. В результате инцидента дети получили отравление легкой степени и ожоги глаз. Прокуратура провела проверку и обратилась в суд с исками о компенсации морального вреда в пользу каждого пострадавшего ребенка.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

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