В Якутии техникум-интернат для инвалидов оштрафовали за рейс без системы ГЛОНАСС Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии Мегино-Кангаласский районный суд привлек к административной ответственности техникум-интернат для инвалидов. Причина - грубое нарушение лицензионных требований при организации пассажирской перевозки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В апреле 2026 года техникум-интернат отправил автобус «ПАЗ 32054-60» по маршруту Нижний Бестях – Якутск. Однако в ходе проверки выяснилось, что транспортное средство не было оснащено обязательной системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Это прямое нарушение условий лицензии на осуществление перевозок пассажиров.

Суд признал учебное заведение виновным и назначил штраф в размере 75 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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