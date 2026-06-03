В Якутии техникум-интернат для инвалидов оштрафовали за рейс без системы ГЛОНАСС

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В Якутии Мегино-Кангаласский районный суд привлек к административной ответственности техникум-интернат для инвалидов. Причина - грубое нарушение лицензионных требований при организации пассажирской перевозки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».
В апреле 2026 года техникум-интернат отправил автобус «ПАЗ 32054-60» по маршруту Нижний Бестях – Якутск. Однако в ходе проверки выяснилось, что транспортное средство не было оснащено обязательной системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Это прямое нарушение условий лицензии на осуществление перевозок пассажиров.
Суд признал учебное заведение виновным и назначил штраф в размере 75 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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