В Якутии за сутки задержали 14 пьяных водителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В республике за минувшие сутки зарегистрировано 2 преступления. Прокуратура взяла на контроль процессуальные проверки и расследование уголовных дел. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на надзорный орган региона.

В Якутске выявлен факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения, а в Верхневилюйском районе - незаконное получение свидетельства о прохождении обучения на водителя.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано. Однако за сутки задержаны 14 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. Полиция напоминает: нетрезвое вождение - одно из самых опасных нарушений, которое может привести к трагедии на дороге.

Госавтоинспекция продолжает усиленные рейды по выявлению нетрезвых водителей и нарушителей правил дорожного движения. Штрафы для пьяных водителей достигают 30 тысяч рублей с лишением прав до двух лет. Повторное нарушение грозит уголовной ответственностью.

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