В Усть-Янском районе Якутии из-за ледяного затора проведут взрывные работы Фото: Саргылана ИВАНОВА.

В Усть-Янском районе Якутии в селе Усть-Янск сложилась сложная паводковая ситуация. Из-за ледяного затора на реке Яна наблюдается резкое повышение уровня воды. По состоянию на 20:00 2 июня подтоплен 51 дворовая территория. Для борьбы со стихией 3 июня запланированы взрывные работы по разрушению затора. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

2 июня на вертолете МЧС из поселка Батагай в Усть-Янск уже вылетели четыре спасателя Верхоянского поисково-спасательного отряда. 3 июня к ним присоединятся еще семь сотрудников МЧС и Службы спасения, которые прибудут из Среднеколымска на вертолете МИ-8. Борт доставит взрывчатку для проведения работ.

Спасатели надеются, что подрыв льда поможет сбросить воду и снизить уровень реки, что предотвратит дальнейшее подтопление домов и дворов. Ситуация находится на контроле у местных властей и МЧС. Жителей призывают соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями.

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