В Якутске с 3 по 24 июня перекрыли участок улицы Ойунского Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске с сегодняшнего дня, 3 июня, вводится временное ограничение движения по улице Ойунского. Проезд будет закрыт на участке от дома №6/1 до пересечения с улицей Октябрьская. Ограничение продлится до 24 июня 2026 года. Причина - капитальный ремонт дороги и подземных коммуникаций. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На этом отрезке дорожникам предстоит выполнить строительно-монтажные работы: укладку труб канализации, водопропускной трубы, а также футляра для газопровода. Все эти мероприятия необходимы для обновления инженерной инфраструктуры и улучшения качества дорожного покрытия.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Работы проводятся в рамках благоустройства города и после их завершения дорога станет безопаснее и комфортнее для водителей и пешеходов.

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