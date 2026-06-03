В Якутию доставили 386 километров оптоволокна

Восемь труднодоступных сел подключат к интернету до конца года Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В поселок Нижний Бестях завершилась поставка первой партии оптоволоконного кабеля. В регион прибыло 386 километров кабеля - это 96 бухт. Материал пойдет на строительство линий связи в отдаленных населенных пунктах Якутии. Уже в этом году высокоскоростной интернет получат восемь сел: Сегян-Кюель, Дабан, Дельгей, Иннях, Тинная, Чапаево, Хара-Алдан и Тополиное. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Министр инноваций Якутии Петр Николаев назвал проект важным шагом к устранению цифрового неравенства. Все подрядчики - местные компании, знакомые со спецификой работы в Якутии.

Сейчас специалисты проводят входной контроль качества кабеля: проверяют характеристики, документацию и параметры сигнала. Активная фаза строительства линий стартует в июле. С сентября по октябрь пройдет приемка и испытания объектов.

Подключение сел к интернету намечено на ноябрь-декабрь 2026 года. До конца 2028 года планируется проложить около 7 тысяч километров оптоволокна до 61 населенного пункта, где живут более 50 тысяч человек.

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