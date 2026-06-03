В Якутии за год выявили 69 новых случаев сахарного диабета Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии за 2026 год контрольный анализ на гликированный гемоглобин прошли 1197 человек. По результатам исследований впервые выявлено 69 случаев сахарного диабета. Особое внимание государство уделяет больным с диабетом 1 типа - для них предусмотрена комплексная поддержка, включая бесплатные системы непрерывного мониторинга глюкозы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В прошлом году такие системы получили 229 пациентов Медицинского центра Якутска. Устройства позволяют в реальном времени отслеживать уровень сахара, оперативно реагировать на изменения и избегать опасных состояний - гипогликемической или кетоацидотической комы.

Также на базе медцентра работает «Школа сахарного диабета», где пациентов учат правильному питанию, самоконтролю и образу жизни с диабетом. В прошлом году там обучились 186 человек.

Финансирование мероприятий идет в рамках федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2026 году из федерального и республиканского бюджетов выделено более 25 миллионов рублей.

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