В Якутии на учете с гепатитом С состоят 3,5 тысячи человек Фото: Ксения Высотина. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии разработан комплексный план мероприятий по выявлению, лечению и диспансерному наблюдению больных с хроническим вирусным гепатитом С. Главная цель - снизить заболеваемость и смертность от этого недуга в ближайшие годы. По данным Минздрава республики, на сегодняшний день на диспансерном наблюдении состоят 3499 пациентов. Для всех них выстроена четкая система медицинского сопровождения. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Работа ведется по нескольким направлениям. В первую очередь, это масштабный скрининг населения: в прошлом году тесты на антитела к гепатиту С сдали более 300 тысяч человек, а с начала этого года - уже более 15 тысяч. Такая активная диагностика позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. В республике успешно действует двухуровневая система помощи: пациенты могут получать лечение как в дневном стационаре, так и амбулаторно - это особенно важно для жителей отдаленных поселков.

К 2026 году стационарозамещающую помощь по ОМС будут оказывать 16 медицинских организаций. Уже сегодня расширена сеть учреждений для амбулаторного лечения до 29 организаций по месту жительства, что делает терапию доступной по всему региону. Пациенты обеспечены современными лекарствами и постоянным контролем состояния здоровья.

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