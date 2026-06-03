В Нерюнгри 23- парень украл из машины инвалида 37 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нерюнгринском районе полицейские раскрыли кражу денег из автомобиля, принадлежащего инвалиду. В отдел полиции обратился местный житель с заявлением: неизвестный похитил из бардачка его машины 37 тысяч рублей. Оперативники быстро вышли на след подозреваемого. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний молодой человек, который уже был судим ранее. Выяснилось, что он просто проходил мимо припаркованного автомобиля потерпевшего и заметил, что дверь не заперта. Похищенные денежные средства потратил на личные нужды.

Заведено уголовное дело по статье «Кража».

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