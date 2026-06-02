В Якутии сожители похитили 700 тысяч рублей и оставили пенсионеров без дома Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нюрбинском районе Якутии завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней женщины и 44-летнего мужчины. Они обвиняются в мошенничестве при получении материнского капитала и в крупном мошенничестве. Злоумышленники не только обманули государство почти на 700 тысяч рублей, но и оставили пожилых супругов без собственного жилья. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Женщина обратилась в Социальный фонд с заявлением о распоряжении средствами федерального и республиканского материнского капитала на улучшение жилищных условий. Для этого она предоставила фиктивный договор купли-продажи частного дома, в котором на самом деле не проживала. Ранее сожители обманули пенсионера из Нюрбинского района и оформили с ним такой же липовый договор на его дом и земельный участок. Вместе с детьми они продолжали проживать в другом районе и не собирались менять место проживания.

Материальный ущерб федеральному и региональному бюджетам составил около 700 тысяч рублей. Полученные деньги злоумышленники потратили на личные нужды. Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности районной полиции. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Сожители ожидают решения под подпиской о невыезде.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru