Что произошло в Якутии к утру 3 июня

Из-за незаконной продажи земли в Хангаласском районе возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела после проверки сообщений о сомнительных сделках с землей в Тумульском наслеге Хангаласского района.

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