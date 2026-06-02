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НовостиОбщество2 июня 2026 23:20

Что произошло в Якутии к утру 3 июня

Из-за незаконной продажи земли в Хангаласском районе возбудили уголовное дело
Ася ДОЛЕЦКАЯ
Из-за незаконной продажи земли в Хангаласском районе возбудили уголовное дело

Из-за незаконной продажи земли в Хангаласском районе возбудили уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела после проверки сообщений о сомнительных сделках с землей в Тумульском наслеге Хангаласского района.

Необычная история развернулась во время детского футбольного матча в Якутске. Пока юные спортсмены выясняли отношения на поле, куда более эмоциональная борьба разгорелась на трибунах.

Верховный суд Якутии поставил точку в споре между тремя участковыми уполномоченными полиции и их руководством.

Жителям одного из многоквартирных домов в поселке Сангар пришлось обращаться в прокуратуру из-за коммунальной проблемы, которая напрямую влияла на качество жизни. Возле дома произошел разлив жидких отходов, однако управляющая организация долгое время не принимала мер для устранения нарушения.