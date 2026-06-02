Летнее тепло придет в Якутию

Лето продолжает набирать силу в Якутии. Уже 3 июня в ряде районов республики столбики термометров поднимутся до +27 градусов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным синоптиков, наиболее теплая погода ожидается на востоке региона, где воздух местами прогреется до +22...+27 градусов. В центральных районах днем прогнозируется комфортная температура от +18 до +23 градусов.

Вместе с теплом в некоторые районы придут осадки. Небольшие и местами умеренные дожди ожидаются на юге и юго-западе республики. На северо-востоке возможны кратковременные дожди, местами с грозами.

Во время гроз ветер может усиливаться до 9–14 метров в секунду. В остальное время сохранится умеренный ветер.

Ночью температура воздуха составит от +5 до +10 градусов. При прояснениях и в северных районах будет заметно прохладнее — от -3 до +2 градусов.

Самая холодная погода сохранится на арктическом побережье. Там даже днем воздух прогреется лишь до -1...+4 градусов, что почти на 20 градусов ниже, чем в центральной части республики.

