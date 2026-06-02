Под Белой Горой закрыли дорогу к аэропорту из-за подъема воды

В Абыйском районе временно закрыли движение по автомобильной дороге «Белая Гора – Аэропорт». Ограничение введено из-за паводковой ситуации на реке Индигирке. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как сообщили в КП РС(Я) «Дороги Арктики», подъём воды привел к подтоплению участка дороги, который связывает поселок Белая Гора с местным аэропортом. В связи с этим движение всех видов транспорта по маршруту временно прекращено.

Дорожные службы призывают жителей и гостей района не пытаться самостоятельно преодолеть затопленный участок и соблюдать введенные ограничения.

При этом транспортное сообщение с аэропортом сохраняется. Добраться до воздушной гавани можно по альтернативному маршруту через автодорогу «Белая Гора – Нефтебаза».

Сроки возобновления движения по основной дороге будут зависеть от дальнейшего развития паводковой обстановки и уровня воды в Индигирке.

