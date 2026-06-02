Якутянин выплатил 400 тысяч рублей алиментов под угрозой уголовного дела

Житель Якутска выплатил более 400 тысяч рублей задолженности по алиментам после того, как осознал риск уголовного преследования. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Исполнительное производство находилось на контроле судебных приставов. В отношении должника был применен комплекс мер принудительного исполнения, однако добровольно исполнять свои обязательства мужчина не спешил.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка. Несмотря на это, задолженность продолжала сохраняться.

Ситуация изменилась после того, как должнику разъяснили последствия дальнейшего уклонения от выплат. В случае продолжения неуплаты ему грозило возбуждение уголовного дела по статье 157 УК РФ.

Не дожидаясь более серьезных последствий, мужчина полностью погасил задолженность. Судебные приставы взыскали и перечислили получателю свыше 400 тысяч рублей.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Якутии напомнили, что граждане, которые без уважительных причин не выплачивают алименты более двух месяцев, могут быть привлечены к административной ответственности. Если же должник продолжает уклоняться от исполнения обязанностей, законодательство предусматривает уже уголовное наказание.

