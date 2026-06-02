Легендарный «Теремок» в Якутске получил статус памятника

Одно из самых узнаваемых исторических зданий Якутска официально получило охранный статус. Речь идет о знаменитом «Теремке» на улице Гагарина, 8. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Управление по охране объектов культурного наследия республики включило объект под названием «Штаб Якутской объединенной авиагруппы Гражданского воздушного флота СССР» в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России.

С этого момента здание находится под государственной охраной, а любые работы, способные изменить его исторический облик, будут строго регламентированы. Снос объекта запрещен.

История здания началась еще в середине 1940-х годов. Согласно плану развития аэропорта Якутска, здесь предполагалось создать гостиницу для летчиков и авиационных специалистов. Строительство стартовало в 1945 году, а уже в 1948 году объект был введен в эксплуатацию.

За десятилетия существования «Теремок» стал одним из символов авиационной истории Якутии и важной частью архитектурного наследия столицы республики.

