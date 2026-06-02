Почти 15 тысяч девятиклассников начали сдавать ОГЭ в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для тысяч школьников Якутии началась одна из самых ответственных недель учебного года. Во вторник, 2 июня, стартовал основной период ОГЭ и ГВЭ. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Первым экзаменом для выпускников девятых классов стала математика.

В этом году государственную итоговую аттестацию проходят 14 786 человек. Из них более 13 тысяч сдают основной государственный экзамен, еще свыше 1300 человек — государственный выпускной экзамен.

Для проведения испытаний в республике подготовили 313 экзаменационных пунктов. Они оснащены металлодетекторами и средствами подавления мобильной связи.

За объективностью экзаменов будут следить 558 общественных наблюдателей. Кроме того, к организации аттестации привлечены сотни руководителей пунктов, членов государственных комиссий и медицинских работников.

Следующий экзаменационный день для большинства предметов назначен на 5 июня.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru