Верховный суд Якутии отказал участковым, избившим задержанных

Верховный суд Якутии поставил точку в споре между тремя участковыми уполномоченными полиции и их руководством. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Полицейские пытались оспорить дисциплинарные взыскания, которые были наложены на них по итогам служебной проверки. Кроме того, каждый из них требовал выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Поводом для проверки стали события декабря 2025 года. Тогда в отношении двух доставленных граждан была применена физическая сила. Служебная проверка пришла к выводу, что действия сотрудников полиции были необоснованными.

По итогам разбирательства двое участковых получили предупреждение о неполном служебном соответствии, еще один — строгий выговор.

В суде сотрудники пытались доказать незаконность наказания. Однако исследованные материалы, в том числе видеозапись произошедшего, подтвердили выводы проверки.

Верховный суд республики оставил решение без изменений. Жалобы полицейских удовлетворены не были.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru