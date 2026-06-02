Матч юных футболистов в Якутске остановили из-за драки мам на трибунах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Необычная история развернулась во время детского футбольного матча в Якутске. Пока юные спортсмены выясняли отношения на поле, куда более эмоциональная борьба разгорелась на трибунах. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Конфликт произошел 4 апреля в спорткомплексе «Дохсун» во время встречи команд «Спартак» и «Динамо». Главными действующими лицами стали мамы футболистов, которые не смогли найти общий язык во время игры своих сыновей.

Словесная перепалка быстро переросла в конфликт, который привлек внимание окружающих и фактически сорвал нормальное проведение матча.

В результате одна из участниц инцидента оказалась на скамье подсудимых. Якутский городской суд рассмотрел дело по статье о побоях.

Подробности произошедшего и обстоятельства конфликта были изучены в ходе судебного разбирательства.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru