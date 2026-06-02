Из-за незаконной продажи земли в Хангаласском районе возбудили уголовное дело

Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела после проверки сообщений о сомнительных сделках с землей в Тумульском наслеге Хангаласского района. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным надзорного ведомства, речь идет о двух гектарах земли, которые были незаконно оформлены в собственность. После этого участок разделили на 23 отдельных надела и реализовали третьим лицам.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Одновременно прокуратура направила в суд исковые заявления о прекращении права собственности на земельные участки и признании совершенных сделок недействительными.

Если требования будут удовлетворены, спорные земли вернутся в первоначальный правовой статус.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

