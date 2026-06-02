В Сангаре коммунальщиков оштрафовали за разлив жидких отходов во дворе

Жителям одного из многоквартирных домов в поселке Сангар пришлось обращаться в прокуратуру из-за коммунальной проблемы, которая напрямую влияла на качество жизни. Возле дома произошел разлив жидких отходов, однако управляющая организация долгое время не принимала мер для устранения нарушения. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Проверка прокуратуры Кобяйского района подтвердила доводы заявителя. Выяснилось, что причиной стало неисправное оборудование, которое своевременно не ремонтировалось.

Надзорное ведомство внесло представление руководству управляющей компании. После вмешательства прокуратуры оборудование заменили, а последствия разлива ликвидировали.

Кроме того, организацию привлекли к административной ответственности за нарушение требований законодательства в области обращения с отходами. Суд назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.

В прокуратуре подчеркнули, что соблюдение санитарных норм на придомовых территориях остается обязанностью управляющих организаций.

