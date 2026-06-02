Жительница Якутска добивается переселения после банкротства застройщика

Жительница Якутска обратилась на личный прием с вопросом о переселении из аварийного жилья. По ее словам, компания-застройщик, которая должна была обеспечить расселение дома, признана банкротом, а дальнейшая судьба жильцов остается неопределенной. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как было отмечено во время приема, сегодня переселение граждан ведется в порядке очередности, установленной законодательством. В первую очередь новые квартиры получают жители домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

При этом работа по более поздним объектам продолжается. Согласно мастер-плану Якутска, утвержденному президентом России, до 2030 года в городе планируется ликвидировать более 950 аварийных деревянных домов.

Дополнительные возможности для расселения появились благодаря новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», который действует с 2025 года. В его рамках предусмотрено переселение граждан из домов, признанных аварийными после 2017 года.

Обращение жительницы пообещали изучить детально и рассмотреть возможные механизмы поддержки в рамках действующего законодательства.

