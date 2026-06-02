Водоканал объяснил причины запаха воды в Якутске

Специалисты АО «Водоканал» продолжают усиленный контроль качества воды, поступающей жителям Якутска. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным предприятия на 2 июня, вода в реке Лене отличается повышенной цветностью и мутностью, что характерно для периода ледохода и весеннего паводка. Для улучшения качества воды на очистных сооружениях применяется активированный уголь.

Как сообщили в компании, дозировка угля корректируется каждые два часа в зависимости от состояния речной воды. Одновременно увеличена частота лабораторных исследований.

После прохождения полного цикла очистки показатели воды соответствуют санитарным требованиям. Дополнительный контроль проводится совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии.

Результаты исследований ежедневно направляются в управление Роспотребнадзора, а данные о качестве воды публикуются в открытом доступе.

