Уровень воды на Яне приблизился к критической отметке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Паводковая обстановка в Якутии остается напряженной сразу на нескольких реках. По данным МЧС на утро 2 июня, наиболее сложная ситуация складывается в бассейнах Яны, Колымы и Алдана. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На реке Яне у села Усть-Янск уровень воды достиг 1015 сантиметров при критической отметке 1023 сантиметра. Здесь подтоплен 51 приусадебный участок, однако жилые дома вода пока не затронула.

На Колыме сохраняется подтопление в Верхнеколымске, где вода зашла на территорию 26 дворов. В поселке Зырянка подтоплена взлетно-посадочная полоса аэропорта, однако авиасообщение продолжается через Среднеколымск.

Вторая волна половодья наблюдается на Алдане. В Усть-Майском и Томпонском районах подтоплены более 20 приусадебных участков.

В МЧС отмечают, что для контроля ситуации используются беспилотники, а в районы продолжают работать межведомственные оперативные группы. Спасатели ведут берегоукрепительные работы и оказывают помощь жителям населенных пунктов, оказавшихся в зоне подтопления.

