Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2026 7:20

37 семей получили ключи от новых квартир в Среднеколымске

В городе ввели в эксплуатацию долгожданный многоквартирный дом
Ася ДОЛЕЦКАЯ
37 семей получили ключи от новых квартир в Среднеколымске

37 семей получили ключи от новых квартир в Среднеколымске

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Среднеколымске введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом, предназначенный для переселения граждан из аварийного жилья. Новые квартиры получили 37 семей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Строительство объекта находилось на особом контроле прокуратуры. В ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства неоднократно выезжали на строительную площадку и проводили рабочие встречи с подрядчиком.

Из-за нарушения сроков исполнения обязательств застройщику были объявлены меры прокурорского реагирования. После вмешательства надзорного органа строительство удалось завершить.

В результате дом официально введен в эксплуатацию, а жители аварийного фонда получили ключи от нового жилья.

Для Среднеколымска это стало очередным этапом реализации программы переселения граждан из ветхих и аварийных домов.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru