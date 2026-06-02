37 семей получили ключи от новых квартир в Среднеколымске Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Среднеколымске введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом, предназначенный для переселения граждан из аварийного жилья. Новые квартиры получили 37 семей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Строительство объекта находилось на особом контроле прокуратуры. В ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства неоднократно выезжали на строительную площадку и проводили рабочие встречи с подрядчиком.

Из-за нарушения сроков исполнения обязательств застройщику были объявлены меры прокурорского реагирования. После вмешательства надзорного органа строительство удалось завершить.

В результате дом официально введен в эксплуатацию, а жители аварийного фонда получили ключи от нового жилья.

Для Среднеколымска это стало очередным этапом реализации программы переселения граждан из ветхих и аварийных домов.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru