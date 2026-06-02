Пенсионерке из Нерюнгри вернут 2,7 млн рублей, похищенных мошенниками

Прокуратура Нерюнгри добилась через суд взыскания 2 миллионов 760 тысяч рублей в пользу пенсионерки, пострадавшей от действий мошенников. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным надзорного ведомства, 77-летней женщине позвони ли неизвестные, представившиеся сотрудниками компании «Газинвест». Они убедили ее вложить деньги в якобы выгодный инвестиционный проект и пообещали высокий доход.

Поверив злоумышленникам, жительница Нерюнгри перевела крупную сумму на банковский счет, который принадлежал жителю Челябинской области.

Позже выяснилось, что владелец счета выполнял роль так называемого «дроппера» — человека, через чьи реквизиты проходят похищенные средства.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Требования были удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

