В Нерюнгри потребовали вывезти весь скопившийся мусор до 15 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Горы старой мебели, строительных отходов и другого крупногабаритного мусора, оставшиеся у жилых домов еще с прошлого года, обнаружили во время объезда Нерюнгри. Проверку провели временно исполняющий обязанности главы района Максим Терещенко и прокурор города Виталий Аникеев.

Во время выездного совещания специалисты осмотрели дворы и контейнерные площадки, где зафиксировали многочисленные случаи невывезенного крупногабаритного мусора. Для обсуждения ситуации пригласили представителей Роспотребнадзора, администрации города и поселений, управляющих компаний и регионального оператора МУП «Переработчик».

Как отметили участники совещания, одной из главных причин проблемы остается нехватка специализированных площадок для складирования крупногабаритных отходов. Ситуацию усугубляют нерегулярный вывоз мусора и переполненные контейнерные площадки. Все это не только портит внешний вид дворов, но и создает риски для санитарного благополучия жителей.

Для решения проблемы региональный оператор уже переведен на усиленный режим работы. По поручению Максима Терещенко с прошлой недели МУП «Переработчик» занимается вывозом накопленного возле подъездов мусора.

На наведение порядка район направил значительные средства. Около 27 миллионов рублей из так называемых «зеленых платежей» предусмотрено на создание новых площадок для накопления отходов, еще более 47 миллионов рублей — на ликвидацию несанкционированных свалок. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По итогам совещания региональному оператору поручили до 15 июня полностью вывезти весь мусор, который скопился возле домов с прошлого года. Администрациям города и поселений предстоит определить официальные места складирования крупногабаритных отходов, проинформировать об этом жителей и организовать создание специальных площадок до конца сентября 2026 года.

Управляющим компаниям и ТСЖ поручено обеспечить свободный проезд спецтехники к контейнерным площадкам и усилить работу с жителями. Административная комиссия района, в свою очередь, должна активнее привлекать к ответственности тех, кто допускает ненадлежащее содержание придомовых территорий.

Максим Терещенко подчеркнул, что ситуация находится на особом контроле.

«Сегодня вместе с прокурором города мы провели объезд проблемных участков. Установили контрольный срок — до 15 июня. Определен подход по организации цивилизованного сбора крупногабаритного мусора с учетом опыта других районов. Это позволит решить проблему и обеспечить чистоту в нашем районе», — отметил врио главы Нерюнгринского района.

