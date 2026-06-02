Семьи Якутии начали отправлять заявления на новую налоговую выплату

Семьи Якутии начали отпраялять заявления на новую налоговую выплату

В России с 1 июня начался прием заявлений на новую семейную выплату, которая позволит родителям вернуть часть ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. На поддержку смогут рассчитывать семьи с двумя и более детьми, если среднедушевой доход в них ниже 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Механизм выплаты основан на перерасчете НДФЛ. Налог, который работающий родитель заплатил за предыдущий год, пересчитают по льготной ставке в 6%. Разницу между фактически уплаченным налогом и новой ставкой государство вернет семье.

Новая мера поддержки направлена на семьи с невысокими доходами и станет дополнительным источником средств для родителей, воспитывающих детей. При этом выплата будет предоставляться на основании поданного заявления и после проверки права на ее получение.

Кто именно сможет воспользоваться новой мерой поддержки, какие документы понадобятся для оформления и куда необходимо обращаться за выплатой, рассказала заместитель министра труда и социального развития Якутии Наталья Черноусова.

Ожидается, что новая выплата станет одной из самых востребованных мер поддержки семей с детьми, поскольку фактически позволяет вернуть часть уже уплаченных налогов и направить эти средства на нужды семьи.

