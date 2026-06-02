Шесть судов, унесенных ледоходом на Индигирке, нашли с воздуха в Якутии. Фото: Служба спасения Якутии

Сотрудники Службы спасения Якутии и МЧС провели первый облет над рекой Индигиркой, чтобы выяснить судьбу судов, унесенных мощным ледоходом. Для воздушной разведки использовался вертолет МИ-8мтв Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, который 1 июня детально обследовал акваторию в Абыйском районе. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Результаты облета принесли хорошие новости. В 518 километрах от устья вниз по течению Индигирки спасатели обнаружили стоящими в безопасности сразу четыре единицы флота: две баржи - «М-34» и «МН-2301», а также два буксира - «Николай Тюменев» и «Обь». На борту буксиров находится экипаж из десяти человек, их жизни и здоровью, по имеющейся информации, ничего не угрожает. Чуть дальше, в 524 километрах от устья, если вести отсчет от поселка Белая Гора, обнаружены еще две баржи - лихтер 2000 и баржа М-28.

Все шесть судов находятся в ледовом плену, но без критических повреждений. Сегодня, 2 июня, спасательные службы уже планируют начать активную работу по их возвращению. Специалистам предстоит сложная операция, учитывая сохраняющуюся тяжелую ледовую обстановку на северной реке.

