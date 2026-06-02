Без паники: 3 июня включат сирены и перекроют телеэфир в Якутии

Систему оповещения населения проверят в Якутии 3 июня

3 июня 2026 года в 10:00 на всей территории Республики Саха пройдет проверка готовности системы оповещения населения. Жителям региона не стоит тревожиться и поддаваться панике - мероприятие носит исключительно плановый характер и необходимо для отработки действий при реальных угрозах. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В 10 часов будет подан общий сигнал «Внимание всем!», после чего в городах и районах одновременно запустят электросирены и громкоговорители. Система также на короткое время заместит привычное телевизионное и радиовещание, чтобы передать проверочное сообщение. Якутян просят сохранять спокойствие и заранее рассказать о предстоящем мероприятии родственникам и близким, чтобы звук сирен не стал для них неожиданностью.

Услышав тревожный сигнал, достаточно будет просто включить телевизор или радио и прослушать передаваемое сообщение. Никаких действий по эвакуации предпринимать не требуется.

