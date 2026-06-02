ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
НовостиОбщество2 июня 2026 4:36

Приехали за одним, нашли другую: кузбасские приставы случайно встретили мать, задолжавшую миллион

Случайная встреча во дворе привела алиментщицу из Кузбасса за решетку
Евгений ПРУДКОВ
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Мыски судебным приставам удалось разыскать злостную неплательщицу алиментов благодаря случайности. Женщина накопила перед своими двумя несовершеннолетними детьми огромный долг, превысивший один миллион рублей, и длительное время успешно скрывалась от представителей закона. В отношении нее даже завели розыскное дело, но выйти на след беглянки долгое время не удавалось, сообщает издание VSE42.Ru.

Помогла рядовая рабочая поездка по другому адресу. Сотрудники регионального управления ФССП приехали в один из дворов Мысков, чтобы проверить место жительства другого неплательщика. Во дворе они неожиданно заметили и безошибочно опознали женщину, которая находилась в розыске. Ее сразу задержали и доставили в отделение для дальнейших разбирательств.

За уклонение от прямых родительских обязанностей нерадивую мать привлекли к административной ответственности. Женщине предстоит провести за решеткой 10 суток ареста.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru