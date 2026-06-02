Приехали за одним, нашли другую: кузбасские приставы случайно встретили мать, задолжавшую миллион

Случайная встреча во дворе привела алиментщицу из Кузбасса за решетку

В городе Мыски судебным приставам удалось разыскать злостную неплательщицу алиментов благодаря случайности. Женщина накопила перед своими двумя несовершеннолетними детьми огромный долг, превысивший один миллион рублей, и длительное время успешно скрывалась от представителей закона. В отношении нее даже завели розыскное дело, но выйти на след беглянки долгое время не удавалось, сообщает издание VSE42.Ru.

Помогла рядовая рабочая поездка по другому адресу. Сотрудники регионального управления ФССП приехали в один из дворов Мысков, чтобы проверить место жительства другого неплательщика. Во дворе они неожиданно заметили и безошибочно опознали женщину, которая находилась в розыске. Ее сразу задержали и доставили в отделение для дальнейших разбирательств.

За уклонение от прямых родительских обязанностей нерадивую мать привлекли к административной ответственности. Женщине предстоит провести за решеткой 10 суток ареста.

