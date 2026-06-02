Мошенники обманули жителей Якутска и Нерюнгри на 2,6 миллиона рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На территории республики зарегистрировали девять преступлений, и все они находятся под контролем прокуратуры. Самой массовой бедой вновь оказалось телефонное и интернет-мошенничество. Сразу четыре заявления поступили в полицию из Якутска и Нерюнгри – жители этих городов в общей сложности лишились более 2,6 миллиона рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Аферисты действовали по классическим и давно известным схемам. Кому-то звонили лжесотрудники Росфинмониторинга и Роскомнадзора, запугивая собеседников несуществующими проблемами с финансами. Другие же потерпевшие сами проявили беспечность при покупке товаров. Один из них пытался приобрести лодочный мотор через сайт объявлений, другой рассчитывал на выгодное вложение в земельный участок или так называемые инвестиции.

В столице региона помимо мошенничеств выявили факты использования подложных документов и возбудили уголовное дело о похищении человека. В Сунтарском районе правоохранители разбираются с заявлением об угрозе убийством. Инспекторы задержали 19 человек, севших за руль в состоянии опьянения.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru