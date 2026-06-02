В Кузбассе гендиректор ТВ-канала и бывшая чиновница пойдут под суд за аферы

В городе Юрга перед судом предстанет целая организованная преступная группа, насчитывающая 15 участников. Среди ключевых фигурантов уголовного дела оказались люди, далекие от привычного криминального мира - бывшие муниципальные служащие, преподаватель техникума и даже гендиректор местной телевизионной компании «Ютрк» Александр Шабакин, сообщает издание VSE42.Ru. Главной обвиняемой проходит Елена Куценко, занимавшая ранее должность главного специалиста отдела по предоставлению мер соцподдержки.

По версии следствия, преступная схема заработала не позднее ноября 2022 года. Злоумышленники наловчились похищать бюджетные деньги, выделяемые государством на поддержку малого бизнеса. Они оформляли социальные контракты на подставных лиц, которые формально подходили под все условия программы, однако в реальности не собирались ни работать, ни использовать полученные средства по назначению. Деньги попросту оседали в карманах участников группы, а казне в итоге был нанесен ущерб на сумму 3,4 миллиона рублей. Всего следователи насчитали 10 эпизодов мошенничества.

За время расследования проведено более 80 допросов свидетелей, свыше 40 обысков, 20 осмотров мест происшествий и 50 осмотров предметов и документов, а также назначили пять судебных экспертиз. Материалы дела разрослись до 40 увесистых томов. При этом часть ущерба фигурантам удалось погасить добровольно - они вернули миллион рублей, а на имущество обвиняемых наложили арест общей стоимостью шесть миллионов. Судебное разбирательство по делу назначено на 11 июня.

